Большинство российских студентов остались довольны онлайн-обучением

Высокую оценку качеству организации дали 25% студентов. Свое полное разочарование в том, как организован процесс, высказали 26% респондентов.

38% студентов поставили положительную оценку техническому оснащению учебного процесса, среднюю оценку поставили столько же опрошенных, есть претензии к этой стороне вопроса у 19% студентов.

Более половины принявших участие в опросе учащихся российских вузов (51%) считают, что с переходом на дистанционный режим учебная нагрузка выросла. Готовность и уровень преподавателей работать по такой схеме оценили 53% студентов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что российские вузы в 2020 году проведут экзамены удаленно. По словам министра, 77% высших учебных заведений России организуют в этом году защиту дипломных работ и государственные экзамены. При этом в 23% вузов пройдет только защита итоговых работ.