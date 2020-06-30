30 июня 2020, 16:35
Большинство россиян поддержали изменение в ЕГЭ
Более половины опрошенных россиян одобрили выдачу аттестатов без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
80% опрошенных сочли справедливой необходимость сдавать экзамен только тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы.
«Изменение, касающееся того, что все выпускники 2020 года получают аттестаты на основании среднего балла по каждому предмету, без учета результатов ЕГЭ, поддерживают 76% опрошенных. Только 15% респондентов высказываются против», — уточнили социологи.