Большинство россиян поддержали изменение в ЕГЭ

80% опрошенных сочли справедливой необходимость сдавать экзамен только тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы.

«Изменение, касающееся того, что все выпускники 2020 года получают аттестаты на основании среднего балла по каждому предмету, без учета результатов ЕГЭ, поддерживают 76% опрошенных. Только 15% респондентов высказываются против», — уточнили социологи.