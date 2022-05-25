Россиянам объяснили, что изменится в вузах после отказа от Болонской системы

Переход вузов на новую систему обучения после выхода из Болонского процесса не потребует много времени. Потребуется только небольшой пересмотр учебных планов, в остальном все останется без изменений. Об этом в беседе с «360» президент ассоциации негосударственных вузов России и ректор Российского нового Университета (РОСнОУ) Владимир Зернов.

Он подчеркнул, что после перехода на Болонскую систему конкурентоспособность вузов страны не изменилась, хотя выпускники российской высшей школы ценятся во всем мире.

Ректор РОСнОУ добавил, что современные вузы недалеко ушли от советской системы. На некоторых факультетах студенты продолжают учиться как и раньше, пять-шесть лет. Просто названий бакалавриат и магистратура у них нет.

«Поэтому то, что мы сейчас перейдем на какую-то новую систему требования к специалисту не изменятся. Учебные планы немного перестроят. Поэтому критических изменений высшая школа не ожидает. Самое главное, чтобы не делать никаких революционных изменений. Образование хорошо развивается тогда, когда это происходит эволюционно», — отметил он.

Зернов напомнил, что Болонскую систему ввели, чтобы соответствовать западным нормативам. Но после вхождения другие страны не сильно приняли российские вузы. По словам ректора, сейчас нужно смотреть, как готовят студентов, а для этого должны проводиться исследования и измерения.

«Был такой эксперимент, когда Сергей Капица привел студентам МФТИ задачи Фейнмана для поступающих в аспирантуру ведущих вузов США. Для поступления достаточно решить три задачи за пять часов. Я решил за час 13 и оказался только пятым в группе. Вот как мы готовим наших студентов. Уверен, что сейчас был бы такой же результат», — подчеркнул ректор.

Он отметил, что сейчас для вузов важнее мировая рейтинговая система, из которой российская высшая школа вышла и создала собственный Московский международный рейтинг. По мнению Зернова, возвращение в список мировой оценки рано или поздно произойдет.

«Это также важно, как для спортсмена участвовать в соревнованиях, так и вузам важно принимать участие в рейтингах, чтобы понимать, какое место они занимают в мире», — подытожил он.

О переходе российских вузов на собственную систему образования, которая заменит Болонскую накануне заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он пояснил, что обучение в бакалавриате и магистратуре — это уже пройденный этап, а сейчас высшее образование должно учитывать интересы национальной экономики и возможности для каждого студента.