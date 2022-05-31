Болонская система образования привела к утечке мозгов

Использование болонской системы образования позволяло молодежи уезжать в недружественные страны после окончания вузов. К такому выводу пришел глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Его слова процитировал ТАСС.

«Болонская система — не что иное, как пылесос, который очень активно позволял выкачивать умных людей из Российской Федерации и отправлять их в основном в сторону тех, кого мы сегодня совершенно обоснованно называем недружественными государствами», — сказал он.

Климов отметил, что он знает, о чем говорит. Сенатор занимался преподавательской деятельностью. С самого начала использования болонской системы в России подобный подход к образованию вызывал у Климова много вопросов. Он отметил, что представители образования наконец «очнулись и начали думать».

Климов отметил, что советская система образования ему тоже не нравится. По его словам, России нужно создать собственный, уникальный подход с учетом всего прошлого опыта.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сказал, что болонскую систему стоит воспринимать как прожитый этап. Его слова привел RT.