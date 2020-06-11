Более половины российских учителей намерены работать в летние каникулы

Опрос показал, что есть и те, кто летом не планирует работать. Так ответили 27% респондентов. Еще 16% пока не решили и затрудняются сказать наверняка. При этом почти четверть опрошенных учителей (23%) заявили, что на работу во время отпуска их могут просто вызвать.

56% школьных преподавателей собираются проводить индивидуальные консультации для своих учеников, а 44% готовятся вести внеклассные занятия для всех желающих. Готовить выпускников к ЕГЭ будет треть опрошенных учителей.

40% преподавателей признались, что не стали давать никаких летних заданий своим ученикам.

Всего в исследовании приняли участие 1,3 тысячи школьных учителей.