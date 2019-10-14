«Более лучший»: названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Русский язык является одним из самых сложных предметов для сдачи ЕГЭ. Российские школьники допускают в тестах много ошибок. Самой распространенной оказалось неправильное написание окончаний глаголов. К такому выводу пришли в Федеральном институте педагогических измерений.

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Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные статистики за ЕГЭ 2019 года, чаще всего во время экзамена учащиеся ошибались в «личных окончаниях глаголов и суффиксов причастий». В качестве примера специалисты привели слово «тащАщий». Школьники проверяли спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить».

На втором месте по шкале сложности оказались задания с суффиксами и приставками. Их правильно пишут только 58% сдающих экзамен по русскому языку. Подобные ошибки специалисты объясняют путаницей в частях речи.

Правописание одной и двух букв «н» тоже является непростой задачей на ЕГЭ. Справляются с таким заданием порядка 65% выпускников. На четвертом месте расположились грамматические ошибки. В частности в работах учащихся можно найти такие фразы, как «более лучший» или «самый замечательнейший».

Замыкает список неправильный выбор падежа или предлога, а также сложности с пунктуацией. В этом году сдающие ЕГЭ выполняли новое задание на пунктуационный анализ, которое успешно прошли только 32% человек.