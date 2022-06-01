Более четверти россиян заявили о желании увеличить траты на онлайн-образование

28% россиян заявили, что хотели бы увеличить траты на онлайн-образование. Такая информация стала известна из исследования образовательной платформы Нетология. Об этом сообщила «Газета.Ru».

При этом 39% респондентов отметили, что планируют тратить ту же сумму, что расходовали на онлайн-образование раньше. 11% заявили, что вообще не планируют вкладывать средства в данную сферу.

Россияне, которые уже проходили онлайн-курсы, чаще всего изучали иностранные языки (28,9%). 28,1% приобретали курсы, связанные с хобби, творчеством и личностным ростом. Бухгалтерию и право изучали 22,3% опрошенных.