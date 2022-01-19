Более 90% школьников пожаловались на дистанционное обучение

Более 90% российских школьников остались недовольны переходом на дистанционное обучение. Такой формат учебы сказался на здоровье детей, заявила бывший министр просвещения Ольга Васильева.

По словам экс-министра, на дистанционное обучение пожаловался 91% школьников. Больше половины учащихся заявили, что стали быстрее уставать.

«Это сказывается и на психическом состоянии — перепады настроения, повышенная утомляемость. <…> Страшные цифры, на мой взгляд: 60% детей тогда стали хуже засыпать, 36% — позже просыпаться. Беспокойный сон отмечали родители почти 40% ребят», — написала Васильева в своей авторской колонке на «Газете.ru».

Она добавила, что некоторые школьники стали испытывать головные боли, а также практически у всех наблюдалось утомление глаз. Никаких жалоб не было лишь у 9% детей. Такое количество бывший министр назвала очень маленьким.

Также опрос проводился и среди родителей школьников. Больше минусов, чем плюсов в дистанционном обучении увидели 68% взрослых.

«30% считают, что только очный формат дает общение и социализацию, 20% родителей уверены, что качество обучения выше при очном формате, 17% отмечают важность прямого контакта с учителем», — рассказала президент Российской академии образования.

Среди минусов дистанционки родители выделили нехватку времени на выполнение письменных заданий и неравномерность распределения нагрузки в течение недели.