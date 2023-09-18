Образование 18 сентября 2023, 10:36 Более 755 тысяч новых учебников истории поставили во все регионы России Минпросвещения: регионы РФ получили более 755 тысяч новых учебников истории РИА «Новости»

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Более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для 11-х классов поставили во все регионы России. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба ведомства.

«До конца 2025 года мы подготовим единые учебники по всем предметам, ведь их использование позволяет нам укрепить единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник, вне зависимости от места проживания или школы, получал качественные знания, учился по самым передовым учебникам», — отметил Кравцов.

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К следующему году ведомство запланировало поставить во все регионы страны более 720 тысяч учебников истории для 10-х классов.

Новые книги содержат информацию о причинах специальной военной операции, а также о вхождении в состав России новых регионов. Учебники напечатали к сроку и доставили в учебные учреждения согласно ранее озвученному плану.

Ранее Кравцов заявил, что все школы страны перешли на отечественное программное обеспечение. Он отметил, что для решения этой задачи очень пригодился опыт Москвы и Московской области