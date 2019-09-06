Более 7000 нуждающихся детей собрали в школу в Подмосковье

В Подмосковье подведены итоги акции «Собери ребенка в школу». Благодаря активному участию жителей региона помощь получили 7,5 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона, председатель Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Забралова.

По ее словам, помощь была оказана в приобретении одежды для школы и спортивной формы, канцелярских товаров и других школьных принадлежностей.

«Это наша традиционная акция в преддверии нового учебного года. Вдвойне приятно, что каждый год в ней с охотой принимают участие жители региона. Не всем семьям посильны затраты на сбор ребенка в школу. Именно с целью оказания дополнительной помощи Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует данное мероприятие. Спасибо всем неравнодушным жителям за участие», — отметила Ольга Забралова.

Она подчеркнула, что особую активность проявили жители городских округов Ступино, Балашиха, Домодедово, Егорьевск, Кашира, Коломна, Королев, Красногорск, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Подольск, Раменское, Руза, Химки и Электросталь.