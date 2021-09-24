Более 70 образовательных центров «Точка роста» открылось в Калининградской области

«Точка роста» — это центры дополнительного образования детей, где они могут изучать школьные предметы по углубленной практикоориентированной программе. За три года в Калининградской области открылось три таких центра, сообщил Infоx.ru.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2019–2020 годах в регионе открылось 53 «Точки роста», а в 2021 году — еще 20. В центрах установлено современное оборудование, с помощью которого дети могут углубленно изучать выбранную дисциплину.

«В сельской школе сложно найти репетитора, а здесь можно легко подготовиться ко вступительным экзаменам», — рассказывают учащиеся.

Кроме того, в области работают уже два IT-клуба, где дети могут изучать информационную безопасность, а также Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.