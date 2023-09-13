Образование 13 сентября 2023, 18:41 Более 64 тысяч абитуриентов приняли в РАНХиГС в 2023 году

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Более 64 тысяч абитуриентов поступили в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы в этом году. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

По данным ректора академии Алексея Комиссарова, в этом году в вузе по поручению президента открыли школу мэров. Кроме того, в аудиториях появились отдельные кабинеты для занятий киберспортом, для иногородних студентов отремонтировали общежития.

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Отмечается, что в академии также запустили новые образовательные программы «Ресурс России» и «ДНК России».