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    06 мая 2022, 17:01

    Более 55 тысяч первоклассников примут школы Татарстана в 2022 году

    Оксана Лавнюженко

    В школы Татарстана 1 сентября придут более 55 тысяч первоклассников. Об этом изданию Tatcenter рассказал заместитель министра образования и науки Татарстана, глава департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

    Он отметил, что власти республики с каждым годом увеличивают объемы строительства новых образовательных учреждений, написала «Экономика сегодня».

    Например, в 2020 году в Татарстане открылись восемь школ, в прошлом году — семь, а в 2022 году запланировано открытие 13-ти новых школ.