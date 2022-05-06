Более 55 тысяч первоклассников примут школы Татарстана в 2022 году

В школы Татарстана 1 сентября придут более 55 тысяч первоклассников. Об этом изданию Tatcenter рассказал заместитель министра образования и науки Татарстана, глава департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

Он отметил, что власти республики с каждым годом увеличивают объемы строительства новых образовательных учреждений, написала «Экономика сегодня».

Например, в 2020 году в Татарстане открылись восемь школ, в прошлом году — семь, а в 2022 году запланировано открытие 13-ти новых школ.