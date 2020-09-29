29 сентября 2020, 16:46
Более 500 классов в школах Челябинской области закрыли на карантин
В Челябинской области 506 классов и 11 школ отправили на карантин. Специалисты рассказали, когда учеников отправляют на дистанционное обучение. Об этом сообщил «Царьград».
Из-за большого потока заболевших: участковые врачи не справляются. В связи с чем, они рассказали, когда нужно вызывать медиков. Если у ребенка только кашель и насморк, а температуры нет, то не стоит звонить терапевту, нужно остаться дома.
Чтобы класс перевели на дистанционное обучение, заболеть должно 20% школьников.