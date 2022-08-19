Более 300 детей с Украины поступили в школы Санкт-Петербурга

Школы Санкт-Петербурга приняли 326 детей, которые приехали с Украины, из Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на комитет по образованию.

Школьников будут принимать на протяжении всего учебного года при наличии свободных мест. Для зачисления ребенка необходимо подать заявление в отдел образования администрации района.

«Смотрим все документы, уточняем — полная семья, неполная, есть ли какие-то льготные категории, так как у нас есть льготное питание. Мы консультируем, что им нужно сделать для того, чтобы подтвердить свою категорию», — рассказали в ведомстве.