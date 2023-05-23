Образование 23 мая 2023, 15:27 Более 30 детских садов и школ появятся в Новой Москве до конца года Вице-мэр Бочкарев: до конца года в ТиНАО появятся 15 детсадов и 16 школ Фото В.Новикова / Сайт мэра и правительства Москвы

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В новых округах столицы с начала года заработали четыре детских сада и две школы. К началу учебного года в эксплуатацию введут еще десять образовательных учреждений. Об этом «Агентству городских новостей „Москва“ рассказал заместитель мэра о вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам чиновника, большая заслуга в появлении в новых микрорайонах школ и детских садов принадлежит инвесторам, которые комплексно осваивают территории. Они построили 18 образовательных объектов.

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И школы, и детские сады соответствуют современным строительным и учебным требованиям.

«Акцент сделан на индивидуальные дизайнерские проекты, функциональность и комплексную безопасность. Наша основная задача — создать все условия для всестороннего развития детей», — уточнил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Всего до конца года в ТиНАО появятся 15 детских садов и 16 школ.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс на 400 мест построят в Нижегородском районе Москвы.