Образование 17 ноября 2023, 13:35 Более 2 тысяч студентов подали заявки на ИТ-стажировку в правительстве Москвы Правительство Москвы получило более 2 тысяч заявок на стажировку в ДИТ

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Более двух тысяч студентов подали заявки на участие в стажировке в правительстве Москвы в рамках проекта «ИТ-город». Об этом сообщил департамент информационных технологий столицы.

В феврале 2024 года прошедшие несколько этапов отбора студенты начнут полугодовую стажировку в департаменте информационных технологий. С февраля по июль 70 человек будут работать над цифровыми проектами города.

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Созданная в 2022 году программа «ИТ-город» — это шестимесячная оплачиваемая стажировка для специалистов в UX/UI-дизайне, анализе бизнеса и систем, тестировании и других. В прошлом году в ней смогли принять участие 80 студентов.

А в течение ближайших двух месяцев для школьников Москвы проведут экскурсии в ведущие ИТ-компании столицы. Это позволит познакомить учеников специализированных классов московских школ с цифровыми проектами города.