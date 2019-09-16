Более 1,3 тысячи молодых учителей нашли работу в Подмосковье
«В образовательные учреждения Московской области в новом учебном году впервые вышли на работу 1382 молодых специалиста, из них 1165 молодых педагогов пришли работать в школы региона, порядка 200 человек — в детские сады и 24 специалиста устроились в учреждения дополнительного образования», — отметила Ольга Забралова.
Больше всего специалистов устроились на работу в городских округах Балашиха, Богородский, Мытищи, Орехово-Зуево и Раменский. По словам Ольга Забраловой, в Подмосковье уделяют больше внимание к поиску молодых талантов.
«Специалисты привлекаются разными способами, в их числе: с помощью заключения целевых договоров с вузами, создания специализированных педагогических классов, а также благодаря мерам соцподдержки. В нашем регионе есть все условия для работы и жизни, мы помогаем начинающим специалистам реализоваться в профессии», — уточнила она.
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Так, в Подмосковье существуют ежемесячные доплаты в размере шести тысяч рублей. Выплачивают молодым специалистам и подъемные — до 150 тысяч рублей.
Кроме того, в регионе работает программа «Социальная ипотека». С ее помощью профессионал может купить квартиру. В 2019 году сертификаты на ипотеку получили 90 учителей.