Более 1,3 тысячи молодых учителей нашли работу в Подмосковье

В Московской области в новом учебном году впервые вышли на работу свыше 1,3 тысячи молодых педагогов. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова.

«В образовательные учреждения Московской области в новом учебном году впервые вышли на работу 1382 молодых специалиста, из них 1165 молодых педагогов пришли работать в школы региона, порядка 200 человек — в детские сады и 24 специалиста устроились в учреждения дополнительного образования», — отметила Ольга Забралова.

Больше всего специалистов устроились на работу в городских округах Балашиха, Богородский, Мытищи, Орехово-Зуево и Раменский. По словам Ольга Забраловой, в Подмосковье уделяют больше внимание к поиску молодых талантов.

«Специалисты привлекаются разными способами, в их числе: с помощью заключения целевых договоров с вузами, создания специализированных педагогических классов, а также благодаря мерам соцподдержки. В нашем регионе есть все условия для работы и жизни, мы помогаем начинающим специалистам реализоваться в профессии», — уточнила она.

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Так, в Подмосковье существуют ежемесячные доплаты в размере шести тысяч рублей. Выплачивают молодым специалистам и подъемные — до 150 тысяч рублей.

Кроме того, в регионе работает программа «Социальная ипотека». С ее помощью профессионал может купить квартиру. В 2019 году сертификаты на ипотеку получили 90 учителей.