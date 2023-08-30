Образование 30 августа 2023, 15:22 Более 100 участников спецоперации и их дети поступили в МГУ в 2023 году МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей в 2023 году РИА «Новости»

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Во время приемной кампании в 2023 году Московский государственный университет принял на обучение 115 участников спецоперации и их детей. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на мерпориятии «Три миссии университета», сообщили «Известия».

«В этом году мы приняли 115 абитуриентов — дети и участники [специальной военной операции]. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях», — уточнил он.

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По его словам, среди абитуриентов были участники специальной военной операции и их дети, которые хотели перевестись из других университетов в МГУ.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что получившие серебряную медаль по итогам обучения в школе при поступлении в вуз получат три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена.

По данным Минцфиры, самым популярным направлением среди абитуриентов колледжей и университетов в этом году стала «Информатика и вычислительная техника».