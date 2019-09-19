Более 10 вузов России попали в международный рейтинг по трудоустройству выпускников

Аналитики включили 13 российских вузов в международный рейтинг университетов по трудоустройству выпускников. Лидирующую позицию среди высших учебных заведений РФ занял МГУ имени Ломоносова.

Топ-500 составлялся компанией QS Quacquarelli Symonds, сообщило РИА «Новости». Она занимается аналитикой и консалтингом в области образования и карьеры.

Количество вошедших в рейтинг российских университетов оказалось на два больше результата прошлого года.

«Московский государственный университет имени Ломоносова сохраняет свои позиции (101-110)», — отметили составители рейтинга.

В топ-250 вместе с МГУ оказался Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), занявший свое место в группе 181-190. В группу 191-200 попал МГИМО, а Высшая школа экономики и МГТУ имени Н. Э. Баумана — в группу 201-250.

В международный рейтинг включили Московский физико-технический институт, НИЯУ МИФИ и НИТУ «МИСиС». Входят в него и Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, РУДН и Томский политехнический университет. Последние оказались в топ-500 впервые. Все упомянутые вузы находятся в группе 301-500.

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На первом месте в индикаторе «Занятость выпускников» — МГИМО. Этот показатель измеряет количество окончивших вуз и работающих полный или неполный день в течение года после выпуска.

Лучшие университеты для успешной карьеры QS выбирает по пятиступенчатой методологии. Она учитывает репутацию каждого учебного заведения среди 44 тысяч работодателей во всех странах мира.