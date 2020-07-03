03 июля 2020, 18:10
Более 10 тысяч школьников сдали первый ЕГЭ в Подмосковье
Более 10 тысяч школьников в Московской области сдали ЕГЭ по выбранным предметам — литературе, географии, информатике и ИКТ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.
«Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Экзамены проводились в 186 пунктах. Во всех них процедура сдачи ЕГЭ прошла по плану. В этом помогли тренировки, которые состоялись накануне. На них специалисты отработали всю процедуру без присутствия выпускников.
Все абитуриенты с пониманием отнеслись к требованиям безопасности и соблюдали правила, отметила Каклюгина.
Министр поблагодарила работников пунктов проведения экзамена. По ее словам, организаторы внимательно следили за соблюдением безопасной дистанции и измеряли учащимся температуру.
Результаты по первому экзамену школьники получат не позднее 17 июля.