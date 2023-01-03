Образование 03 января 2023, 13:03 Более 10 тысяч школьников Донбасса и освобожденных территорий посетили крупнейшие вузы России Министр науки Фальков рассказал Путину о проекте «Университетские смены» РИА «Новости»

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Участниками проекта «Университетские смены» стали более 10 тысяч школьников из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с наставниками они посетили 42 вуза в 27 регионах. Об этом президенту России Владимиру Путин рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что сам принял участие во встрече со школьникам, которые приехали в МГТУ имени Баумана.

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«Это одновременно образовательная программа, досуговая, там есть спортивный модуль, есть экскурсионный модуль, потому что [школьники] побывали во всех наших городах, познакомились с университетами и определились, в том числе, на будущее», — привела слова Фалькова пресс-служба Кремля.

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Министр подчеркнул, что такая практика поможет детям определиться с будущей профессией и больше узнать о России.

Поездки школьников Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в рамках проекта «Университетские смены» прошли летом 2022 года. Организацию экскурсий, мастер-классов и обучающих курсов взяли на себя вузы.

Ura.ru напомнило, что в августе школьники из Донецкой и Луганской народных республик приехали в Тюменскую область, где сотрудники государственного университета устроил для них экскурсии по историческим местам, а также показали работу биологических лабораторий.