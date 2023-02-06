Образование 06 февраля 2023, 21:50 Более 10 новых школ появится в Новосибирской области в 2023 году

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В текущем году в Новосибирской области намерены построить свыше 10 новых школ. Об этом сообщил «Царьград».

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Глава региона Андрей Травников рассказал, что на территории области в 2023 году появится 14 новых школ. В Новосибирске планируется возвести учебные заведения на улицах Николая Сотникова, Виктора Шевелева, Татьяны Снежиной, Тургенева, Крылова, Спортивной, Пролетарской, Большой, Большевистской и Забалуева. Остальные школы построят в селениях Толмачево, Марусино, Репьево и Ивановка.