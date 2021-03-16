Более 1 млн школьных мест создадут в России к 2025 году

Более миллиона школьных мест создадут к 2025 году в рамках национального проекта «Образование». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова привел ТАСС.

«В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более миллиона школьных мест», — заявила она.

По данным на 1 марта, доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет достигла более 99%. Стопроцентная доступность обеспечена в 74 регионах страны. Самая сложная ситуация складывается в Дагестане и Ингушетии, заявила Голикова.

Реализация национального проекта позволит устранить проблему недостатка школьных мест. Пандемия коронавируса не дала ввести все объекты​​​ в эксплуатацию в 2020 году, но сейчас работа входит в плановый режим.

В российских школах учатся 16,9 миллиона детей, из них 7,6 миллиона — ученики первых-четвертых классов.

Об всем этом вице-премьер рассказала на встрече «О стратегических направлениях развития системы образования в РФ».

Ранее новую школу на 825 мест открыли в Электростали. Гимназия № 9 в Северном микрорайоне города переехала в новое здание, которое больше в 2,5 раза.

А Госдума приняла в III чтении законопроект о закреплении понятия «просветительская деятельность» в законе «Об образовании в РФ». Эта работа направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции вне рамок образовательных программ.