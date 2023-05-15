15 мая 2023, 17:12
Блогеров, которые проводят курсы по личностному росту, предложили проверять на профессионализм
Ольга Берек: одно дело, что он прошел какой-то курс, другое дело, сколько он проработал
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в разговоре с ИА НСН сообщила, что блогеров, которые проводят курсы по личностному росту, стоит проверять на профессионализм.
Ранее с такой инициативой выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В разговоре с ТАСС он отметил, что в этом деле необходимо определенное правовое регулирование.
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«Одно дело, что он прошел какой-то курс, другое дело, сколько он проработал. Должно быть все указано, как в Ассоциации психологов. Коуч — это не всегда блогер. Нужно подтверждать, иначе у нас любая уборщица может сказать, что она коуч», — согласилась с Бастрыкиным Берек.
По ее словам, если человек профессионал, то он никогда не откажется проходить аттестацию.
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