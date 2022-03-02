Благоустройство школ и детских садов проведут в Москве

Власти Москвы приняли решение благоустроить территорию 193 детских садов и школ. Такой информацией поделился заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на mos.ru.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2022 года. Строители планируют привести в порядок пешеходные дорожки, игровые и спортивные площадки, стадионы, футбольные поля. Кроме того, на территории появятся лавочки.

«Мероприятия пройдут во всех округах столицы. Только в Центральном административном округе приведем в порядок 40 таких объектов», — рассказал политик.