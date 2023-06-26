26 июня 2023, 09:57
Благоустройство 160 территорий школ и детсадов началось в Москве
Заммэра Москвы Бирюков: благоустройство 160 территорий школ и детсадов началось в Москве
Благоустройство 160 территорий школ и детсадов уже началось в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Главная задача — создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом
Петр Бирюков
В ходе работ во всех округах столицы отремонтируют детские площадки, приведут в порядок зоны для воркаута, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля. Кроме того, на территориях образовательных учреждений установят уличную мебель, обновят или проложат пешеходные дорожки. При необходимости территории дополнительно озеленят.
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Особое внимание уделят обеспечению безопасности: на территориях школ и детских садов смонтируют современные системы освещения и видеонаблюдения.
Работы завершат к первому сентября.
Благоустройство
Школы
Детские сады
Москва 2023
Петр Бирюков
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