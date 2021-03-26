Бюджетных мест в региональных вузах станет больше

В сфере российского образования грядут изменения. Уже к началу мая Минобрнауки РФ определится с количеством бюджетных мест в вузах на 2022–2023 годы. Настанет ясность и с обучением в колледжах: Минпросвещения работает над сокращением некоторых программ и уменьшением сроков обучения.

Перемены коснутся многих аспектов, сообщила газета «Известия». В том числе и системы воспитательной работы, которой к 2030 году хотят охватить всех российских школьников.

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эту задачу главной в утвержденной программе воспитания. Пилотный проект по введению ставок советников и директоров по воспитательной работе уже запустили в 10 регионах РФ.

Минобрнауки, заметил глава ведомства Валерий Фальков, нужно сократить разрыв между вузами-лидерами и не участвовавшими в программах развития высшими учебными учреждениями. Первым продолжат помогать точечно, однако на первом месте стоит задача подтянуть региональные отраслевые вузы. Программу должны запустить уже в 2021 году.

Бюджетные места в московских и петербургских вузах сокращать не планируют. В регионах их количество наоборот хотят увеличить. Акцент сделают на учреждениях с качественным высшим образованием. Приоритетными станут направления образования, здравоохранения и информационных технологий.

В Минобрнауки уточнили, что в 2021-2022 учебном году количество бюджетных мест вырастет на 9%, достигнув 576,4 тысячи. Из них будет 33,7 тысячи дополнительных — из числа выделенных в рамках исполнения послания президента РФ Федеральному собранию в январе 2020 года.