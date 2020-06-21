Бюджетных мест в вузах станет больше. Мишустин подписал постановление

Бюджетных мест в российских вузах станет больше. Причем приоритет будут отдавать учебным заведениям в регионах. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Текст документа опубликован на сайте кабинета министров. В нем уточняется, что всего в этом году появится еще 11,4 тысячи дополнительных мест для обучения на бесплатной основе.

«При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей», — говорится в постановлении.

В начале 2020 года Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявлял о важности бесплатного высшего образования, тогда он предложил ежегодно увеличивать число бесплатных мест, и акцент сделать именно на региональных вузах.

Об увеличении количества бюджетных мест говорило и Минобрнауки. По информации ведомства, на эти цели уже заготовлены средства из госбюджета.