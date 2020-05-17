Бюджетных мест в российских вузах может стать больше

Минобрнауки рассматривает возможность увеличить число бюджетных мест в вузах в 2020 году. Окончательного решения по этому вопросу пока еще не приняли.

«Сейчас мы внимательно прорабатываем вопрос с тем, чтобы в тех случаях, в тех субъектах и вузах, где это необходимо, постараться, прорабатываем — я осторожно так скажу, решение не принято — выделить дополнительные бюджетные места», — заявил в эфире радио «Комсомольская правда» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он добавил, что каждый год количество бюджетных мест увеличивается. Начиная с 2021-го увеличение будет существенным каждый год.

«На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», — заключил министр.

Ранее Фальков сообщил, что в этом году все выпускные в вузах будут проходить в удаленном формате. Такое решение приняли из-за ситуации с распространением коронавируса. В России насчитывается 281 752 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 67 373 выздоровевших пациента и 2631 летальный случай.