Стало известно количество бюджетных мест в вузах на следующий год

Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на следующий год, всего их 590 101. «Парламентская газета» рассказала, кому они достанутся.

Наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тысяч. На втором месте педагогические специальности — более 75 тысяч бюджетных мест. На общественном направлении — более 68 тысяч бюджетных мест. Еще 53 тысячи бесплатных мест получили студенты медицинских вузов.