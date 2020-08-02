Бюджетные места в магистратуре планируют увеличить в России

Это связано с ростом числа выпускников бакалавриата.

До 2030 года ожидается рост количества выпускников школ. Соответственно, в дальнейшем увеличится и число студентов, поэтому будет все больше мест в бакалавриате и на специалитете. Следующий пункт развития в этой цепочке — еще больше выпускников бакалавриата и специалитета, чем сейчас.

Именно по этим причинам с 2022–2023 годов будет повышаться и количество мест в магистратуре.

«Мы считаем, что как минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами», — рассказал Афанасьев.

В 2020 новом учебном году число бюджетных мест в вузах увеличится на 11,4 тысячи, а в 2021-м — на 33,7 тысячи. Это коснется бакалавров и специалистов.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в порядок приема в вузы. Теперь подать все документы можно онлайн. А потом, во время учебного года, студентов обяжут носить маски. Исключение могут сделать для тех, у кого выработались антитела к коронавирусу.

Цены на обучение в российских вузах должны остаться на прежнем уровне, ранее заявила глава Министерства культуры Ольга Любимова. Любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга.