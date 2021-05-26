Биоинженерный клас откроют в Салехарде

Биоинженерный класс появится в Салехарде в следующем учебном году. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

В школе № 6 учеников начнут готовить к поступлению в Уральский аграрный университет. В лабораториях уже появилось оборудование для практических работ по химии и биологии. Профильные уроки будут преподавать педагоги из вуза.

«Заинтересованность есть в гидромелиорации, развитии аквакультуры, переработке ресурсов, в производстве продуктов питания», рассказала заместитель начальника отдела дирекции по развитию сельских территорий ЯНАО Анастасия Маланюк.