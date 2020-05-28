Бессрочные льготы в вузах предложили установить для сирот

«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — уточнил Кобилев.

По его мнению, существует необходимость в закреплении бессрочный квоты.

Депутат подчеркнул, что в рамках I Всероссийского конгресса «Светлое будущее» обсуждались временные рамки действия льготы. Дети-сироты и воспитанники детских домов в разных регионах обратили внимание на эту проблему.

«В рамках конгресса и родилась эта инициатива, потому что для детей-сирот — это насущный вопрос. Мы обсуждали большое количество тем, но необходимость убрать ограничение с действия льготы при поступлении была одной из ключевых на конгрессе», — пояснил Кобилев.