    28 мая 2020, 11:06

    Бессрочные льготы в вузах предложили установить для сирот

    Ольга Ситникова

    Депутаты Алексей Кобилев и Ольга Окунева призвали установить бессрочные льготы на поступление детей-сирот в вузы. Условия будут действовать для программ бакалавриата и специалитета. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    «Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — уточнил Кобилев.

    По его мнению, существует необходимость в закреплении бессрочный квоты.

    Депутат подчеркнул, что в рамках I Всероссийского конгресса «Светлое будущее» обсуждались временные рамки действия льготы. Дети-сироты и воспитанники детских домов в разных регионах обратили внимание на эту проблему.

    «В рамках конгресса и родилась эта инициатива, потому что для детей-сирот — это насущный вопрос. Мы обсуждали большое количество тем, но необходимость убрать ограничение с действия льготы при поступлении была одной из ключевых на конгрессе», — пояснил Кобилев.