Бессараб поддержала идею государственного бесплатного репетиторства

Предполагается создание платформы, на которой педагоги будут читать лекции онлайн. По мнению Бессараб, эта инициатива будет полезна для школьников.

«Сегодня, с развитием цифровых технологий, мне кажется, детям будет очень интересно послушать таких передовых педагогов», — считает она.