02 февраля 2021, 13:49
Бессараб поддержала идею государственного бесплатного репетиторства
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение создать систему государственного репетиторства для учащихся школ. Об этом сообщил RT.
Предполагается создание платформы, на которой педагоги будут читать лекции онлайн. По мнению Бессараб, эта инициатива будет полезна для школьников.
«Сегодня, с развитием цифровых технологий, мне кажется, детям будет очень интересно послушать таких передовых педагогов», — считает она.