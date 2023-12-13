Образование 13 декабря 2023, 16:52 Бесплатные занятия пройдут в детских технопарках Москвы 18–24 декабря Юных москвичей пригласили на мастер-классы проекта «ТехноЗнайка» 18–24 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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С 18 по 24 декабря в детских технопарках в Москве состоятся бесплатные обучающие мастер-классы в рамках проекта «ТехноЗнайка». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Серия мероприятий станет заключительной в этом году. Дети старше четырех лет смогут присоединиться к занятиям и познакомиться с основами кодинга, дизайна, робототехники, 3D-проектирования. На портале представили около 80 различных мастер-классов.

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Каждое занятие продолжается в среднем 45 минут. Ребенок сможет принять участие в любом количестве мастер-классов.

«Образовательные учреждения, где проводят мастер-классы, находятся во всех районах города, поэтому родителям не придется тратить много времени на дорогу или беспокоиться, как ребенок доберется самостоятельно», — отметила глава департамента Кристина Кострома.

В этом году мероприятия акции прошли в девяти технопарках и на 42 образовательных площадках. Они привлекли более семи тысяч юных москвичей.

Ранее стало известно, что новогодние представления в Главном Кремлевском дворце пройдут с 26 декабря по 8 января. Зрителей ждет путешествие в столицу Сказочного мира.