Образование 20 февраля 2023, 16:01 Беременных учащихся в Таиланде запретили отчислять

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В Таиланде приняли закон, согласно которому теперь запрещено отчислять студенток и учениц, находящихся в положении. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ.

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Инициативу одобрило Минпросвещения и Минобразования Таиланда. Таким образом женщин защитили от лазейки в законе. Ранее беременным предлагали или идти на отчисление, или переводиться в учебное заведение, которое было территориально недоступным. Новая редакция директивы позволяет защитить право будущих мам на образование.