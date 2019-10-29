Белгородский губернатор посмотрел стендап и предложил отменить домашние задания в школах

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил отменить домашние задания школьников. Он назвал это «плохой многолетней привычкой», которая травмирует детей и родителей.

На своей станице во «ВКонтакте» Евгений Савченко сообщил, что по рекомендации подписчика посмотрел видео стендапера Алексея Шербакова «О начале школьной жизни сына». Он пришел к выводу, что домашние задания, которые делает вся семья, заслуживают критики.

«Домашние задания — это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — написал чиновник.

В соответствии с региональной стратегией «Доброжелательная школа» до 2021 года половина средних школ области из 552 перейдет в режим полного рабочего дня. По данным газеты «Коммерсант», он будет заканчиваться в 18:00.

В этом году к реализации стратегии подключатся 48 школ, в 2020 году еще сто учебных заведений, в 2021-м — 248.