20 августа 2021, 19:58
Башкирские вузы БашГУ и УГАТУ получили новое название
Новое высшее учебное заведение Башкирии будет называться Уфимский университет науки и технологии (УУНТ). Новый ВУЗ появился благодаря слиянию БашГУ и УГАТУ. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Решение о том, чтобы объединить два учебных заведения, приняли в апреле. Этот вопрос обсуждали в ходе встречи главы Башкирии Радия Хабирова и президента России Владимира Путина.
Хабиров отметил, что президент поддержал данную идею. По его словам, в ходе встречи удалось заручиться поддержкой Владимира Путина.