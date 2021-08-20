Башкирские вузы БашГУ и УГАТУ получили новое название

Новое высшее учебное заведение Башкирии будет называться Уфимский университет науки и технологии (УУНТ). Новый ВУЗ появился благодаря слиянию БашГУ и УГАТУ. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Решение о том, чтобы объединить два учебных заведения, приняли в апреле. Этот вопрос обсуждали в ходе встречи главы Башкирии Радия Хабирова и президента России Владимира Путина.

Хабиров отметил, что президент поддержал данную идею. По его словам, в ходе встречи удалось заручиться поддержкой Владимира Путина.