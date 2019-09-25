Авторские методики преподавания иностранного языка

Образование в России представляет собой котел, в который чиновники добавляют ингредиенты и приправы, а задача учителя и учеников забрать из этого блюда самое вкусное и не получить аллергию. Такое мнение «360» выразил в программе «Час учителя» английского и испанского языков гимназии № 2 в Раменском Николай Ермолаев.

Раменская гимназия № 2 предлагает своим школьникам для изучения пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Причем в планах ввести еще и китайский. В интервью Ермолаев рассказал, как превратить урок иностранного языка в путешествие в другой мир, что сделать, чтобы внимание детей не рассеивалось в течение всех 45 минут, и почему кредитные карточки помогают на уроках иностранного.