Авторов школьных учебников предложили привлекать к ответственности за ошибки

Новые требования к школьным учебникам утверждены в России. Помимо формирования федерального перечня школьных учебников, в Госдуме предложили законодательно повышать персональную ответственность за ошибки авторов учебной литературы и экспертов, которые дают по ней заключение. Об этом написала «Парламентская газета».

Как отметила член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, сейчас законодательство не предусматривает ответственности за допущенные ошибки с стороны экспертов, которые проводят экспертизы учебников.

«Поэтому параллельно с формированием федерального перечня школьных учебников необходимо законодательно повышать персональную ответственность и экспертов, и самих авторов школьной литературы за допущенные ошибки», — сказала депутат.

Она уверена, что фамилии экспертов должны находиться в открытом доступе, чтобы «люди знали», кто занимался оценкой тех или иных учебников.

Ранее Министерство просвещения утвердило новые требования к школьным учебникам. Отныне экспертиза данного типа литературы станет исключительно государственной. Учебники будут проверять на соответствие федеральным образовательным стандартам. Обратят внимание и на язык изложения материала: все должно быть понятно ученикам того возраста, на который рассчитаны учебники.

Также эксперты оценят, направлено ли содержание учебного пособия на формирование у школьников «российской гражданской идентичности». Пособия не могут содержать данные, противоречащие Конституции страны и направленные на неуважительное отношение в РФ и ее законодательству.

Среди критериев экспертизы также фигурируют отсутствие грамматических ошибок, опечаток, в том числе к иллюстрациям и примечаниям. Кроме того, пособия не должны побуждать к действиям, представляющим угрозу для жизни.

Ранее стало известно, что школьные учебники с дополненной реальностью создадут в МГУ. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. Он уточнил, что в таких учебниках иллюстрации будут объемными моделями. Ректор пояснил, что это нужно для изучения стереометрии.