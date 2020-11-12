Автор идеи о переносе учебного года на 1 октября объяснил, зачем это нужно
Он напомнил, что фракция ЛДПР давно предлагала перенести начало учебного года. Но среди других депутатов поддержку своей инициативы она не нашла.
«В ряде регионов лето наступает поздно и в сентябре еще теплая погода. На Дальнем Востоке океан еще теплый, то есть детишки могут купаться. Из-за того, что все обязаны первого сентября идти в школу, ну или в высшие учебные заведения, у них это не получается», — заявил он.
Также депутат напомнил о заявлении главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что разрешенное трехдневное голосование невозможно совместить с учебным процессом. В школах, колледжах и вузах открываются участки для голосования. В этом случае перенос начала учебного года на 1 октября оправдан. Но решение остается за регионами.
Дополнительным аргументом в пользу своей инициативы депутат назвал эпидемическую обстановку.
«Если бы в этом году такой законопроект существовал и в ряде регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, учебный год был бы перенесен, у нас бы не было такого взрывного роста [заражения коронавирусом] и нам не приходилось бы сейчас совершать те действия, которые мы совершаем», — заявил Максим Зайцев.
Депутат отметил, что можно провести эксперимент в ряде субъектов, чтобы показать, насколько это решение эффективно.
При этом он отметил, что на самом учебном процессе это никак не скажется. О сокращении программы в этом случае речи не идет.
«Сейчас вся программа написана под определенное количество месяцев. Если школьники будут начинать учиться позже, то значит, они будут позже заканчивать», — пояснил депутат.
В качестве положительного примера, где учебный год начинается с 1 октября, он привел страны Евросоюза и США. Также он отметил, что в ряде государств муниципалитеты имеют право определять дату возобновления работы учебных заведений после летних каникул.
Законопроект о переносе начала учебного года в российских школах на один месяц депутат Максим Зайцев внес в Госдуму в четверг, 12 ноября. Пока это только эксперимент, который продлится до 31 августа 2023 года. Решение о переносе Дня знаний примут регионы. Власти должны учесть социально-экономические, климатические и другие факторы, которые влияют на образовательный процесс.