Автор идеи о переносе учебного года на 1 октября объяснил, зачем это нужно

Право переноса начала учебного года на 1 октября передадут регионам. В разных субъектах летний период заканчивается в разное время, поэтому школьники и студенты смогут выйти на учебу позднее. Об этом «360» заявил автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Он напомнил, что фракция ЛДПР давно предлагала перенести начало учебного года. Но среди других депутатов поддержку своей инициативы она не нашла.

«В ряде регионов лето наступает поздно и в сентябре еще теплая погода. На Дальнем Востоке океан еще теплый, то есть детишки могут купаться. Из-за того, что все обязаны первого сентября идти в школу, ну или в высшие учебные заведения, у них это не получается», — заявил он.

Также депутат напомнил о заявлении главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что разрешенное трехдневное голосование невозможно совместить с учебным процессом. В школах, колледжах и вузах открываются участки для голосования. В этом случае перенос начала учебного года на 1 октября оправдан. Но решение остается за регионами.

Дополнительным аргументом в пользу своей инициативы депутат назвал эпидемическую обстановку.

«Если бы в этом году такой законопроект существовал и в ряде регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, учебный год был бы перенесен, у нас бы не было такого взрывного роста [заражения коронавирусом] и нам не приходилось бы сейчас совершать те действия, которые мы совершаем», — заявил Максим Зайцев.

Депутат отметил, что можно провести эксперимент в ряде субъектов, чтобы показать, насколько это решение эффективно.

При этом он отметил, что на самом учебном процессе это никак не скажется. О сокращении программы в этом случае речи не идет.

«Сейчас вся программа написана под определенное количество месяцев. Если школьники будут начинать учиться позже, то значит, они будут позже заканчивать», — пояснил депутат.

В качестве положительного примера, где учебный год начинается с 1 октября, он привел страны Евросоюза и США. Также он отметил, что в ряде государств муниципалитеты имеют право определять дату возобновления работы учебных заведений после летних каникул.

Законопроект о переносе начала учебного года в российских школах на один месяц депутат Максим Зайцев внес в Госдуму в четверг, 12 ноября. Пока это только эксперимент, который продлится до 31 августа 2023 года. Решение о переносе Дня знаний примут регионы. Власти должны учесть социально-экономические, климатические и другие факторы, которые влияют на образовательный процесс.