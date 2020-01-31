Астрофизики из Австралии нашли новые доказательства теории относительности Эйнштейна

По информации ИА Nation News, ученые выяснили, что существуют другое доказательство выводов немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна. Исследователи определили, что вращение небесного тела закручивает пространство и время.

Это в очередной раз подтверждает мысль Эйнштейна. Легендарный физик считал, что сила тяжести возникает из-за искривления пространства, а объекты, как Солнце и Земля, меняют эту геометрию.