31 января 2020, 13:43
Астрофизики из Австралии нашли новые доказательства теории относительности Эйнштейна
Международная команда астрофизиков под руководством профессора Мэтью Бейлса из Австралийского исследовательского совета Centre of Excellence of Gravitational Wave Discovery обнаружила еще одно доказательство общей теории относительности Эйнштейна. Об этом сообщило издание Planet Today со ссылкой на журнал Science.
По информации ИА Nation News, ученые выяснили, что существуют другое доказательство выводов немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна. Исследователи определили, что вращение небесного тела закручивает пространство и время.
Это в очередной раз подтверждает мысль Эйнштейна. Легендарный физик считал, что сила тяжести возникает из-за искривления пространства, а объекты, как Солнце и Земля, меняют эту геометрию.