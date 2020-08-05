Астероид размером с футбольное поле пролетел мимо Земли

Астероид 2009 PQ1 пролетел мимо Земли на безопасном расстоянии. Эксперты оценивают его размер от 84 до 190 метров.

Об этом РИА «Новости» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19:35 по Москве. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров — это порядка футбольного поля размер Фаина Рублева.

Она добавила, что такие небесные тела проходят мимо Земли каждые две недели.

По словам аспиранта отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерины Ефремовой, астероид не представлял опасности для людей. Его полет проходил в четырех миллионах километров от Земли. Это в семь раз дальше, чем от нас находится Луна.

О том, что 5 августа мимо нашей планеты пролетит астероид, было известно еще 28 июля. Специалисты объяснили, что беспокоиться не стоит. Для Земли эти небесные тела подобны песчинкам.