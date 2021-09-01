Артюхов назвал систему образования ЯНАО одной из лучших в стране

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем знаний. Он заявил, что прикладывает максимальные усилия для того, чтобы дети региона учились в достойных условиях. Об этом сообщил «Север-Пресс».

«Мы строим новые современные школы, обновляем уже существующие, создаем комфортные пространства для учебы, творчества и отдыха ребят. Введена система поощрения талантливых учеников и педагогов, достойно подготовивших ребят», — рассказал Артюхов. Глава ЯНАО заявил также, что ямальская система образования является одной из самых сильных в стране. Он выразил уверенность в том, что ученики продолжат показывать достойные результаты.