Арктический образовательный форум завершился в Салехарде

Арктический образовательный форум завершил работу в Салехарде. Школьникам объяснили, как пользоваться профессиональным оборудованием и оказывать доврачебную помощь, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Так, гостям форума рассказали, для чего нужен лабораторный дозатор и как пользоваться микроскопом.

«Руки дрожат, положение неправильное, не понимают, как пользоваться и так далее. Но если придут сюда учиться, то научатся!», — отметила студентка Ямальского многопрофильного колледжа Дарья Сагитова.

Помимо прочего, участникам мероприятия предложили задуматься над направлением «Сестринское дело». Здесь учат не только оказывать первую помощь, а работать в том числе в экстремальных условиях, например — в тундре или на загородной трассе.

В настоящее время школьники думают, куда поступать, а их педагоги презентуют программы воспитания, которые нужно внедрить в образовательных организациях с 1 сентября. Речь идет о 13 рабочих программах, направленных на приобщение подростков к духовным и нравственным ценностям.