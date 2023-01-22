Образование 22 января 2023, 11:19 «Архипелаг ГУЛАГ» предложили исключить из школьной программы Депутат Вяткин предложил исключить «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына из школьной программы РИА «Новости»

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Произведение советского писателя Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», повествующее о массовых репрессиях в СССР, следует убрать из школьной программы по литературе. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин, сообщил ТАСС.

«Многие факты произведения оказались придуманы или высосаны из пальца, как показал исторический анализ. Думаю, в школьных программах ему осталось находиться недолго. Александр Исаевич вымарал свою Родину за попытку получить премию», — сказал парламентарий.

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Вяткин уточнил, что в школьную программу по литературе также добавят несколько произведений.

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«Например, это „Горячий снег“ Юрий Бондарева и „Молодая Гвардия“ Александра Фадеева», — отметил депутат.

Солженицын за «Архипелаг ГУЛАГ» получил Нобелевскую премию по литературе в октябре 1970 года. После этого в СССР конфисковали все черновые рукописи писателя, а также уничтожили его опубликованные книги.

Вяткин также сообщал, что школьную программу в России пересмотрят в 2023 году.