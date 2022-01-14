Антиковидные требования при сдаче ЕГЭ останутся прежними

Комплекс антиковидных мер, зарекомендовавший себя при организации ЕГЭ в 2020–2021 годах, будет применяться и в этом году. В числе прочего, для организаторов будет введен масочный режим, а учащихся рассадят на 1,5 метра. Об этом рассказал ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, был разработан комплекс мер эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов, который хорошо зарекомендовал себя в 2020–2021 гг. <…> Итоги проведенного мониторинга показали, что все антиковидные мероприятия в пунктах проведения экзаменов в регионах выполнялись. Данные меры будут применяться и в этом году», — сказал Музаев.

В комплекс мер входят уборка помещений с использованием средств дезинфекции, использование всеми организаторами и наблюдателями средств индивидуальной защиты, измерение температуры, наличие антисептиков для рук, соблюдение социальной дистанции и многое другое.

Музаев подчеркнул, что главным приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников и организаторов экзаменов.

Ранее стало известно, что проходной балл ЕГЭ в 2021 году в России понизился на 0,5 впервые за 10 лет