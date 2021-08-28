Антиковидные правила в школах останутся на весь учебный год

Новый учебный год пройдет в очном формате, но все антиковидные правила в условиях рисков коронавируса продолжат действовать. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, сообщил ТАСС.

Срок действия санитарных правил в школах будет зависеть от эпидемической ситуации, того, как люди будут соблюдать предписания, а также темпов вакцинации от коронавируса.

Во всех школах на входе у учеников должны мерить температуру. Кроме того, образовательные организации должны регулярно проводить дезинфекцию, а также сделать генеральную уборку до 1 сентября, напомнила Шевкун.

Школьные линейки в День знаний нужно провести на открытом воздухе, при этом родители учеников должны быть в масках, добавила представитель санитарного ведомства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что 1 сентября в школах усилят противоэпидемические меры. Министр при этом заверил, что к дистанционному формату обучения в этом году не вернутся. Учителя никто не заменит, а опыт дистанционки был вынужденной мерой.