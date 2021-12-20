Андрей Хазин стал врио ректора РГСУ

Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначили Андрея Хазина. Об этом стало известно из Telegram-канала Минобрнауки.

Андрей Хазин официально станет врио ректора РГСУ с 21 декабря. Он является членом Российской академии художеств, руководит несколькими общественными и культурными проектами.

Хазин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского. С августа 2020 года он исполнял обязанности советника президента Российской академии художеств.

Ранее ректором РГСУ была Наталья Починок, но она решила уволиться. Приказ с информацией об этом вышел 9 ноября 2021 года.

СМИ писали, что Починок временно отстранили от должности из-за проверки Минобрнауки после жалоб студентов на качество обучения и проживание. Об этом рассказал проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. В ходе проверки нарушения выявили, у ведомства возникли и другие вопросы. Временное отстранение Починок продлилось с середины сентября.