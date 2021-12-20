Андрей Хазин стал врио ректора РГСУ
Андрей Хазин стал врио ректора РГСУ после увольнения Натальи Починок
Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначили Андрея Хазина. Об этом стало известно из Telegram-канала Минобрнауки.
Андрей Хазин официально станет врио ректора РГСУ с 21 декабря. Он является членом Российской академии художеств, руководит несколькими общественными и культурными проектами.
Хазин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского. С августа 2020 года он исполнял обязанности советника президента Российской академии художеств.
Ранее ректором РГСУ была Наталья Починок, но она решила уволиться. Приказ с информацией об этом вышел 9 ноября 2021 года.
СМИ писали, что Починок временно отстранили от должности из-за проверки Минобрнауки после жалоб студентов на качество обучения и проживание. Об этом рассказал проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. В ходе проверки нарушения выявили, у ведомства возникли и другие вопросы. Временное отстранение Починок продлилось с середины сентября.